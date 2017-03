FD-SOIで「超」電力なアプリプロセッサー、NXPが発表

オランダNXP Semiconductors社は、ドイツ・ニュルンベルクで開催の組み込み関連の国際展示会「Embedded World 2017」(3月14日~16日)で報道機関向け発表会を開催し、FD-SOI(完全空乏型SOI)プロセスで製造する初めてのアプリケーションプロセッサーICを紹介した。

i.MX 7ULPを紹介するGeoff Lees氏(右端) 日経テクノロジーオンラインが撮影。スクリーンはNXPのスライド。 [画像のクリックで拡大表示]

FD-SOIで製造するアプリケーションプロセッサーは2種類ある。1つはi.MX 7シリーズの「i.MX 7ULPプロセッサー」、もう1つはi.MX 8シリーズの「i.MX 8Xプロセッサー」である。前者のi.MX 7ULPは、ARM Cortex-M4とARM Cortex-A7の2種類のCPUコアを集積する(日本語ニュースリリース1)。名称後半の「ULP」が示すように、低消費電力を追求した製品である。

発表会に登壇した同社のGeoff Lees氏(General Manager and Senior Vice President of Microcontrollers, Security and Connectivity)によれば、i.MX 7ULPのディープスリープモードの消費電力は15μWと小さく、既存i.MXプロセッサーの1/17にすぎないという。また動作時の電力効率は50%向上したとする。

同氏によれば、i.MX 7ULPは韓国Samsung Electronics社のFD-SOIプロセスで製造する。現在、i.MX 7ULPは、特定の顧客向けにサンプル出荷中である。量産前サンプルのより広範な提供開始は2017年第3四半期の予定である。

i.MX 8Xを紹介するGeoff Lees氏(右端) 日経テクノロジーオンラインが撮影。スクリーンはNXPのスライド。 [画像のクリックで拡大表示]

FD-SOIプロセスで製造するもう一方のICのi.MX 8Xは、i.MX 8シリーズの中でローエンド製品になる(ニュースリリース2)。FD-SOIでの製造によって、低消費電力と高信頼性を得たという。i.MX 8Xiは3製品からなる。

i.MX 8Xの機能ブロック図 NXPのスライド。 [画像のクリックで拡大表示]

「i.MX 8QuadXPlus」はCPUコアとして4つの「ARM Cortex-A35」、1つの「ARM Cortex-M4F」を備え、さらに4つのシェーダーGPUコア、マルチフォーマットのVPU、4つのオーディオDSPコアを集積する。「i.MX 8DualXPlus」はCPUコアとして2つのCortex-A35、1つのCortex-M4Fを備え、さらに4つのシェーダーGPUコア、マルチフォーマットのVPU、4つのオーディオDSPコアを集積する。「i.MX 8DualX」はCPUコアとして2つのCortex-A35、1つのCortex-M4Fを備え、さらに2つのシェーダーGPUコア、マルチフォーマットのVPU、4つのオーディオDSPコアを集積する。

i.MX 8QuadXPlusとi.MX 8DualXPlusの初期顧客向けサンプル出荷は2017年第3四半期に開始の予定。