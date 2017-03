Boschのパワエレ研究機関、アナログ回路設計技術を発表

独Robert Bosch Center for Power Electronics(Robert Bosch Zentrum für Leistungselektronik:以下、rbz)は、スイス・ローザンヌで開催された「DATE(Design, Automation and Test in Europe) 17」(3月27日~30日)で、アナログ回路の設計技術を発表した。rbzはBoschグループとドイツの2大学(Hochschule ReutlingenとUniversität Stuttgart)が設立したパワーエレクトロニクスの研究機関で、Boschが資金と研究課題などを提供し、技術開発や人材育成を狙っている(rbzのホームページ)。

Andreas Gerlach氏。日経テクノロジーオンラインが撮影。 [画像のクリックで拡大表示]

今回、rbzに所属するAndreas Gerlach氏がポスター発表を行った。タイトルは「A Generic Topology Selection Method for Analog Circuits with Embedded Circuit Sizing Demonstrated on the OTA Example」(ポスター番号IP3-5)である。OTA(Operational Transconductance Amplifier)を例にして、アナログ回路の設計最適化を簡便に行うためのツールの機能などを説明した。

ツールのユーザーは最適化したい回路の種類(今回はOTA)と、欲しいスペック(トランスコンダクタンスやオフセット電圧といったパラメーター値)を入力する。ツールは2段階で最適化を行う。第1段階では、回路のトポロジーを選ぶ。この際、なるべく構造が簡単な回路トポロジーから優先的に選ぶようにする。回路規模を小さくするなどのためである。

第2段階では、選んだトポロジーの回路に含まれるトランジスターの寸法を、ユーザーが欲しいパラメーター値に合致するように、調整する(いわゆるサイジング)。サイジングはスペックごとに行う。欲しいパラメーター値に合致するまで、第1段階、第2段階を繰り返す。

今回のツールは、米Cadence Design Systems社のEDA環境「Cadence DFII 6.1.6」上に構築している。また、各トランジスタのサイジングにはCadenceの製品を使っているとのことだった。それをベースにして、上述の2段階最適化処理を行うツールをrbzが開発した。なお、このツールはBoschの製品設計には使われていない。rbzに所属する学生が回路設計のツールとして活用しているとのことだった。発表したGerlach氏は現在大学院の博士課程に在学中で、発表した論文などで博士号取得を狙っているという。