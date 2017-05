米国の医療機器展で見た、医療以外でも使えそうな3つの技術

2017年5月3日、4日に、米国のBoston Convention and Exhibition Centerにおいて、医療機器関連のイベント「BIOMEDevice」が開催されたので、何年かぶりに行ってみました。これにはMD&M Event, PLASTEC NEW ENGLAND, Design & Manufacturing NEW ENGLAND and ESC(EMBEDDED SYSTEM CONFERENCE) も合わせて開催されています。日本ではあまり知られていないかもしれませんが、ボストンを中心とするニューイングランド地方は、医療技術の先進地域なのです。Massachusetts General Hospital(MGH) を始めとして、多くの先進医療機関がある他に、数多くの医療用デバイスメーカーが、活動拠点を置いています。その中には多くの中小ベンチャー企業が含まれています。

巨大なBoston Convention & Exhibition Centerの正面入り口 [画像のクリックで拡大表示] BIOMEDeviceの入り口の案内看板 [画像のクリックで拡大表示]

このイベントは、このような医療機器メーカーを対象とした、テクニカル・カンファレンスが主体で、メーカーによる展示会はおまけのようなものです。カンファレンスに出席したエンジニアが、自分たちが計画している新しい医療デバイスを製作するのに必要な部材やメーカーを見つけるのを手助けしようという意図のようです。