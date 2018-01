バーチャル世界をもっとリアルに、人にやさしく

【脚注】

注1「未来産業技術研究所(FIRST:Laboratory for Future Interdisciplinary Research of Science and Technology)」。これまでに類を見ないスピードで進む技術革新の波を捉えるために、東京工業大学が創設した。機械、電気電子、金属、情報、環境、防災、社会科学などの幅広い領域を融合して、新たな技術を創生し豊かな未来社会の実現を目指した研究組織。