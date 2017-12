1. はじめに

アジア最大級のディスプレー国際会議「24th International Display Workshops(IDW '17)」(2017年12月6日~8日、仙台国際センター)で筆者が興味を持った講演を紹介するシリーズ。第7回は、DICと米Nanosys社による「量子ドットインクによる量子ドット色変換を用いたディスプレー」に関する次の論文を取り上げる(論文番号MEET4-2)。

・“Displays Using Quantum Dot Color Conversion by Inkjet Printing of Quantum Dot Inks”