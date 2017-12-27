シャープ、タッチディスプレー上に透明NFCアンテナを集積

1. はじめに
アジア最大級のディスプレー国際会議「24th International Display Workshops（IDW '17）」（2017年12月6日～8日、仙台国際センター）で筆者が興味を持った講演を紹介するシリーズ。第6回は、シャープによる「タッチディスプレー上に集積した透明NFCアンテナ」に関する次の論文を取り上げる（論文番号INP5-3）。
・“Integrated Transparent NFC Antenna on Touch Display”
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ディスプレー国際会議「IDW '17」報告
アジア最大級のディスプレー国際会議「24th International Display Workshops（IDW '17）」（2017年12月6日～8日、仙台国際センター）で筆者が興味を持った講演を紹介するシリーズ。第6回は、シャープによる「タッチディスプレー上に集積した透明NFCアンテナ」に関する次の論文を取り上げる（論文番号INP5-3）。
・“Integrated Transparent NFC Antenna on Touch Display”
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