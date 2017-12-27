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鵜飼育弘のテクテク見聞録

シャープ、タッチディスプレー上に透明NFCアンテナを集積

ディスプレー国際会議「IDW '17」報告

  • 鵜飼 育弘＝Ukai Display Device Institute
  • 2017/12/27 14:00
  • 1/5ページ
この記事は日経エレクトロニクス購読者/日経ものづくり購読者/日経Automotive購読者/日経テクノロジーオンライン有料会員限定ですが、2017年12月30日まではどなたでもご覧になれます。

1. はじめに

　アジア最大級のディスプレー国際会議「24th International Display Workshops（IDW '17）」（2017年12月6日～8日、仙台国際センター）で筆者が興味を持った講演を紹介するシリーズ。第6回は、シャープによる「タッチディスプレー上に集積した透明NFCアンテナ」に関する次の論文を取り上げる（論文番号INP5-3）。

・“Integrated Transparent NFC Antenna on Touch Display”

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