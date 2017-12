1. はじめに

アジア最大級のディスプレー国際会議「24th International Display Workshops(IDW '17)」(2017年12月6日~8日、仙台国際センター)で筆者が興味を持った講演を紹介するシリーズ。第5回は、東京農工大学 准教授の飯村靖文氏の研究室による「リオトロピック液晶の光配向、および塗布偏光板への応用」に関する次の論文を取り上げる(論文番号LCTp3-6L)。

・“Photo-alignment Control of Lyotropic Liquid Crystal and its Application to Coatable Polarizers”