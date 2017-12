1. はじめに

アジア最大級のディスプレー国際会議「24th International Display Workshops(IDW '17)」(2017年12月6日~8日、仙台国際センター)で筆者が興味を持った講演を紹介するシリーズ。第2回は、ポラテクノと東北大による、「直射日光下で高視認性の、量子ドットカラーフィルターとインセル偏光板を用いた液晶パネルの新技術」に関する次の論文を取り上げる(FMC2-5L)。

・“Excellent Image Visibility of New Display Using Quantum Dot Color Filter and In-Cell Polarizer under Bright Ambient Light”